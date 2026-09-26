Argentina llega al último día de los Suramericanos con 280 medallas y va por más oros

La delegación nacional marcha segunda en el medallero y este sábado tendrá definiciones en seis disciplinas.
Deportes26/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Argentina afronta este sábado la última jornada de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con 280 medallas acumuladas y posibilidades de sumar nuevas preseas en seis disciplinas.

Según informó TN, la delegación nacional llega al cierre con 78 medallas de oro, 82 de plata y 120 de bronce, números que la ubican segunda en el medallero general, detrás de Brasil. 

images?q=tbn:ANd9GcQyy5RDHpSJEoI9acQVbSI-OHGkmVsLQsLyMnroOik35sseqkdbvu2vIvmx&s=10Verstappen defendió a Colapinto y cruzó a Norris por pedir una suspensión

Durante la jornada habrá definiciones en racquetbol, tenis, tenis de mesa, ecuestre, waterpolo y handball. Entre los principales cruces aparecen las finales de racquetbol por equipos y los partidos por el oro del waterpolo femenino y masculino.

La ceremonia de clausura comenzará a las 19 en el Parque del Sur de Santa Fe, con desfile de delegaciones, traspaso de banderas y apagado del fuego suramericano.

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