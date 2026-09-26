La AFA confirmó que ya negocia la continuidad de Scaloni en la Selección

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó que Claudio Tapia y Lionel Scaloni comenzaron las negociaciones para renovar el contrato del entrenador de la Selección Argentina.

Según informó 442 Perfil, la AFA oficializó el inicio de las conversaciones mediante una publicación en sus redes sociales, acompañada por una imagen del presidente de la entidad junto al técnico.

“Comenzaron las charlas entre el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el entrenador Lionel Scaloni, por la renovación de su vínculo al mando del equipo albiceleste”, comunicó la entidad.

La confirmación llegó después de que Scaloni reconociera públicamente que todavía no habían podido avanzar formalmente por cuestiones de agenda, aunque había dejado en claro que existía “predisposición máxima” de ambas partes para negociar su continuidad.

El entrenador también había hablado sobre el futuro de la Selección y manifestó su intención de continuar aportando al equipo en los próximos desafíos.

Con el anuncio de la AFA, las conversaciones dejaron de ser solamente una posibilidad y pasaron formalmente a una etapa de negociación.

Por el momento, no existe un acuerdo anunciado ni una renovación firmada. De acuerdo con la información publicada por 442 Perfil, las tratativas estarían avanzadas y el objetivo sería intentar cerrar el nuevo vínculo durante las próximas semanas.