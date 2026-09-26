Operativo en Castañares: 110 demorados y más de 300 vehículos controlados

Más de 100 personas fueron demoradas durante un operativo policial realizado entre la noche del viernes y la madrugada de este sábado en barrio Castañares y sectores aledaños de la ciudad de Salta.

El despliegue incluyó patrullajes, controles de personas y vehículos, entrevistas con vecinos y tareas preventivas. Participaron más de 100 efectivos de distintas áreas de la Policía de Salta.

Como resultado, 91 personas fueron demoradas por infracciones contravencionales, entre ellas consumo de alcohol en la vía pública y desórdenes. Además, 18 fueron demoradas por infracciones a la Ley de Estupefacientes y otra persona por un hecho delictivo.

Durante el procedimiento también se controlaron 350 vehículos, se realizaron 340 test pasivos de alcoholemia sin novedades y fueron identificadas 310 personas.