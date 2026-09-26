Operativo en Castañares: 110 demorados y más de 300 vehículos controlados

Hubo 91 demoras por contravenciones, 18 por infracciones a la ley de drogas y una por un hecho delictivo.
Policiales26/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Más de 100 personas fueron demoradas durante un operativo policial realizado entre la noche del viernes y la madrugada de este sábado en barrio Castañares y sectores aledaños de la ciudad de Salta.

El despliegue incluyó patrullajes, controles de personas y vehículos, entrevistas con vecinos y tareas preventivas. Participaron más de 100 efectivos de distintas áreas de la Policía de Salta. 

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Como resultado, 91 personas fueron demoradas por infracciones contravencionales, entre ellas consumo de alcohol en la vía pública y desórdenes. Además, 18 fueron demoradas por infracciones a la Ley de Estupefacientes y otra persona por un hecho delictivo.

Durante el procedimiento también se controlaron 350 vehículos, se realizaron 340 test pasivos de alcoholemia sin novedades y fueron identificadas 310 personas.

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