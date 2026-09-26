Evadieron un control, los persiguieron y cayeron con 18 mil paquetes de cigarrillos

Una persecución policial iniciada en Lumbreras terminó con el secuestro de 18.000 paquetes de cigarrillos de contrabando y dos personas detenidas en el sur provincial.

El procedimiento comenzó ayer, después de las 9, durante un control vehicular sobre la ruta provincial 5. Según informó la Policía de Salta, una camioneta se aproximó a gran velocidad y evadió el puesto, por lo que los efectivos iniciaron un seguimiento por la ruta nacional 9/34.

Durante la persecución, una segunda camioneta realizó maniobras para intentar entorpecer el procedimiento. El operativo continuó hasta la ruta provincial 47, camino al Dique Cabra Corral, donde finalmente fueron interceptados ambos vehículos.

La Policía secuestró una Toyota SW4 y una Ford Ranger cargadas con los 18.000 paquetes de cigarrillos. Personal de Drogas Peligrosas también inspeccionó el cargamento con canes antinarcóticos.

Los conductores, un hombre de 24 años y una mujer de 37, quedaron detenidos por atentado y resistencia a la autoridad. Intervinieron la Fiscalía Penal 1 y el Juzgado de Garantías 1, mientras que por la mercadería se dio participación a la Justicia Federal.