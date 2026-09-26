Venta por redes y una compra simulada permitieron recuperar elementos robados

Dos hombres de 25 y 31 años fueron detenidos luego de que investigadores de la Policía de Salta detectaran que ofrecían en redes sociales una caldera eléctrica y una cocina denunciadas como robadas.

La investigación se inició a partir de una denuncia web por un robo ocurrido en una vivienda de la zona sur de la ciudad de Salta, donde el propietario había advertido el faltante de ambos artefactos.

Efectivos de la División Brigada Valle de Lerma analizaron publicaciones en redes sociales y localizaron una oferta de elementos con características similares a los denunciados. A partir del perfilamiento de la cuenta utilizada para la venta, lograron identificar al usuario y coordinaron una compra simulada.

El encuentro se concretó en inmediaciones de un centro comercial. Allí fueron demorados los dos hombres, quienes tenían en su poder los artefactos investigados.

La caldera y la cocina fueron secuestradas y posteriormente restituidas a su propietario.

Por disposición del fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Escalante, los dos sospechosos quedaron detenidos y a disposición de la Justicia.