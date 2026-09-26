Robaron en el buffet de un predio deportivo de San Luis: dos hombres fueron detenidos

El hecho ocurrió sobre la ruta 51. Recuperaron parte de lo sustraído y los elementos ya fueron devueltos a su dueño.
Policiales26/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Dos hombres de 39 y 48 años fueron detenidos por un robo ocurrido en el buffet de un predio deportivo ubicado sobre la ruta nacional 51, a la altura de San Luis.

El hecho había sido denunciado el pasado 29 de agosto, cuando el damnificado advirtió la sustracción de un parlante, un taladro destornillador eléctrico con accesorios, utensilios de cocina y cables.

A partir de la denuncia y de distintas tareas investigativas, la Policía logró identificar a dos sospechosos.

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En las últimas horas, ambos fueron detenidos y durante las diligencias se recuperó parte de los elementos denunciados como robados, que fueron encontrados en poder de uno de ellos.

Los objetos recuperados ya fueron restituidos a su propietario.

La causa quedó a disposición de la Fiscalía Penal de Rosario de Lerma.

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