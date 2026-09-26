Nueve detenidos y más de 4.000 dosis de droga secuestradas en distintos puntos de Salta

Nueve personas fueron detenidas y más de 4.000 dosis de droga fueron secuestradas en una serie de procedimientos contra el microtráfico realizados en distintos puntos de la provincia.

Las investigaciones alcanzaron cinco causas por venta de estupefacientes en Tartagal, Joaquín V. González, Salta Capital y Embarcación, todas iniciadas a partir de reportes realizados a través del sistema de Denuncias Web.

A partir del trabajo investigativo, la Policía realizó allanamientos en ocho domicilios y detuvo a nueve personas vinculadas a las distintas causas.

Durante los operativos se secuestraron 4.033 dosis de marihuana y cocaína, además de otros elementos considerados de interés para las investigaciones judiciales.

En todos los procedimientos intervinieron las fiscalías correspondientes.

El sistema de Denuncias Web permite realizar reportes de manera anónima sobre venta de drogas y otros delitos, mecanismo que en este caso dio origen a las cinco investigaciones.