Incautaron 22 animales sueltos en Capital, Cerrillos, Orán y Metán

Los procedimientos permitieron retirar de circulación 11 caballos, 10 vacas y un asno que representaban riesgo para el tránsito.
Policiales26/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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La Policía de Salta incautó 22 animales sueltos en distintos procedimientos realizados en Capital, Cerrillos, Orán y Metán.

Las intervenciones estuvieron a cargo del Departamento Caballería y se iniciaron a partir de llamados al Sistema de Emergencias 911 y recorridos preventivos.

En total fueron retirados de espacios públicos 11 caballos, 10 vacas y un asno, con el objetivo de evitar accidentes y reducir riesgos para quienes circulaban por calles y rutas.

WhatsApp-Image-2026-09-24-at-20.59.06-1-1024x768Robaron en el buffet de un predio deportivo de San Luis: dos hombres fueron detenidos

Tras las actuaciones, los animales fueron trasladados a las bases de Caballería correspondientes a cada jurisdicción, donde quedaron bajo resguardo por disposición de las fiscalías intervinientes.

La Policía recordó a los propietarios que deben tomar medidas para impedir que los animales circulen libremente por zonas de tránsito.

Ante la presencia de animales sueltos, se recomienda comunicar la situación al 911 e indicar con precisión el lugar para facilitar la intervención.

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