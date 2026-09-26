Semana negra para los mercados: cayeron acciones, bonos y subió el riesgo país

Los activos argentinos cerraron una semana marcada por fuertes pérdidas, en un contexto de tasas internacionales elevadas y nuevas dudas sobre la economía local.

Según informó Infobae, el riesgo país subió 84 puntos en la semana y terminó en 609 unidades, aunque llegó a tocar 628. Los bonos soberanos en dólares cayeron 3,6% en promedio, mientras que algunas emisiones perdieron más de 4%.

La Bolsa porteña acumuló cinco ruedas consecutivas en baja y el índice S&P Merval retrocedió 4,3% en pesos y 6,5% medido en dólares. Entre los ADR, Edenor perdió 12,9%, Banco Macro 10,1% y Grupo Galicia 7,9%.

En paralelo, el dólar cerró en máximos nominales: el Banco Nación lo ofreció a $1.545, mientras que el blue terminó en $1.560. El BCRA compró apenas USD 29 millones en la semana y las reservas brutas retrocedieron a USD 48.245 millones.