Videovigilancia en la ciudad: licitan 50 puntos de control con un presupuesto de $427 millones

La Municipalidad de Salta avanzó con una licitación pública por $427.046.076,36 para adquirir e instalar un sistema integral de videovigilancia urbana con 50 puntos de control distribuidos en la ciudad.

La convocatoria contempla la provisión de equipos de vigilancia inteligente, infraestructura completa, instalación y puesta en marcha bajo modalidad “llave en mano”, además de conectividad en cada punto y servicio técnico permanente durante 24 meses.

Según la resolución publicada el viernes en el Boletín Oficial Municipal, el objetivo es incorporar tecnología que permita mejorar el control del tránsito, fortalecer la seguridad vial, agilizar la respuesta operativa y disponer de evidencia digital para actuaciones administrativas.

El presupuesto oficial asciende a $427 millones y el esquema financiero prevé el pago en 24 cuotas mensuales consecutivas, contra certificación y factura conformada.

La Resolución N.º 367/2026 aprobó los pliegos y autorizó formalmente el llamado a licitación. También dispuso reducir a cinco días hábiles el plazo previo de publicación por razones de necesidad operativa planteadas por el área requirente.

Los pliegos estarán disponibles desde el 28 de septiembre y tendrán un valor de $854.092,15. La apertura de ofertas fue fijada para el 6 de octubre a las 10, en dependencias municipales de avenida Paraguay 1240.