La Municipalidad acelera trabajos hidráulicos ante la inminente llegada del "Súper Niño"

Ante la inminencia de un período de precipitaciones extremas pronosticado por la llegada del fenómeno meteorológico conocido como "Súper Niño", la Municipalidad de Salta puso en marcha un plan integral de mitigación y refuerzo de la infraestructura urbana. Los trabajos se centran en la ampliación de la sección de rejas en imbornales y desagües pluviales estratégicos, una medida de ingeniería diseñada para incrementar de forma significativa la capacidad de recepción del caudal hídrico y garantizar que, aun ante el arrastre masivo de hojas y residuos sólidos, no se produzca la obstrucción total de los conductos en las avenidas más transitadas.

La estrategia, coordinada de manera transversal entre las áreas de Obras Públicas, Ambiente y Protección Ciudadana, responde a un diagnóstico técnico riguroso destinado a evitar anegamientos severos y cortes prolongados en la circulación vehicular durante tormentas extraordinarias.

No obstante, las autoridades enfatizaron que la efectividad de las obras requiere del compromiso activo de la comunidad, solicitando evitar la disposición de basura en la vía pública durante los temporales y mantener despejados los accesos a los sumideros para preservar el normal funcionamiento del sistema de drenaje de la ciudad.