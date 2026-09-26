El Municipio busca reordenar el tránsito con nuevos lomos de burro, tachas y topes

La Municipalidad de Salta abrió una licitación pública con un presupuesto oficial de $316.041.598,20 para adquirir distintos elementos destinados al ordenamiento y la seguridad vial en la ciudad.

La convocatoria fue publicada en la edición especial del Boletín Oficial Municipal de ayer, viernes 25 de septiembre, mediante la Resolución N.º 850/2026.

La compra contempla tachas reductoras de velocidad, delineadores rebatibles desmontables, lomos de burro, punteras y topes de estacionamiento y bicisenda, que serán colocados en distintos sectores de la capital salteña.

De acuerdo con la documentación oficial, el objetivo es reducir riesgos de siniestros viales, disminuir la velocidad en zonas consideradas críticas, delimitar carriles y espacios de circulación, ordenar el estacionamiento y mejorar la señalización en la vía pública.

El expediente establece una modalidad de pago del 50% al momento de la entrega de los bienes y presentación de la factura conformada, mientras que el 50% restante se abonará a los 30 días.

La resolución también autorizó reducir a cinco días hábiles el plazo previo de publicación de la convocatoria, a partir de un pedido de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial basado en la necesidad de atender requerimientos operativos de Infraestructura Vial.

Los pliegos estarán disponibles desde el lunes 28 de septiembre y tendrán un valor de $632.083,19. La apertura de ofertas está prevista para el 5 de octubre a las 10, en la Secretaría de Hacienda municipal, avenida Paraguay 1240.