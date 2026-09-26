Soldadoras, herramientas e insumos para más de 15 escuelas técnicas de Salta

La primera etapa ya alcanzó a cinco establecimientos del interior. Se distribuyen soldadoras, llaves, lámparas y otros insumos.
Salta26/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Más de 15 escuelas técnicas de Salta recibirán herramientas y distintos recursos destinados a sus actividades prácticas y de formación, en el marco de un operativo articulado entre los ministerios de Desarrollo Social y Educación y Cultura.

La primera etapa alcanzó a cinco instituciones del interior provincial: la Escuela Técnica N° 3114 “Thomas Alva Edison”, de Joaquín V. González; la N° 3167, de Las Lajitas; la N° 3168, de Apolinario Saravia; la N° 3147, de El Quebrachal; y la N° 3119 “Juan Domingo Perón”, de El Galpón. 

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Entre los elementos entregados figuran juegos de destornilladores, llaves Allen, soldadoras, candados, lámparas LED, rollos de manguera y tela, entre otros materiales. La distribución se realiza de acuerdo con las orientaciones y especialidades de cada establecimiento. 

El cronograma contempla escuelas técnicas urbanas y rurales, incluidas instituciones agropecuarias, industriales y electromecánicas. Según la información oficial, los operativos continuarán hasta completar la entrega prevista en más de 15 establecimientos de la provincia.

Los municipios de las distintas localidades también participan de la logística de distribución.

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