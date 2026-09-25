La Casa Rosada rechaza el dictamen de Discapacidad y presiona para frenar la ley

Las tensiones internas dentro del oficialismo volvieron a quedar expuestas tras la aprobación en la Cámara baja de un dictamen sobre discapacidad que no contó con el visto bueno de las carteras de Economía, Salud ni Legal y Técnica, abriendo un frente de tormenta en la gestión de Javier Milei.

Desde la Casa Rosada admitieron que la conducción parlamentaria avanzó sin el consenso técnico necesario, lo que desató una veloz negociación de última hora para evitar que la iniciativa llegue al recinto convertida en un cisma político. Mientras el bloque libertario logró imponer su mayoría en el plenario con el respaldo de bloques dialoguistas, el rechazo de los equipos financieros al costo fiscal del proyecto reavivó los fantasmas de una confrontación directa entre el Congreso y el Ejecutivo, a tal punto que no se descarta la utilización del veto si no se logran encauzar las diferencias.

El núcleo de la discordia radica en el contraste entre el articulado que firmaron los legisladores —el cual consagra un régimen permanente, la actualización de aranceles y la protección de pensiones no contributivas— y la cautela presupuestaria que exige el Palacio de Hacienda, alineado con las metas fiscales que el Gobierno plasmó en el proyecto de Presupuesto.

La falta de coordinación previa dejó al desnudo las fricciones en la mesa chica oficialista, donde sectores cercanos al Ejecutivo cuestionan la escasa previsión de los armadores parlamentarios al ceder ante los reclamos de la oposición y los gobernadores aliados. Con la intención de llevar el tema al recinto en las próximas semanas, la administración libertaria trabaja a contrarreloj para limar asperezas técnicas y consensuar una redacción unificada que le permita neutralizar el conflicto antes de que la sangre llegue al río.

(Con información de TN)