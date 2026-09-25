Leavy, Urtubey y el peronismo salteño: “Me quedé solo contra el mundo”

La discusión sobre cómo volver a reunir al peronismo salteño llevó al exsenador nacional y presidente del Partido de la Victoria Nacional Sergio Leavy a recordar uno de los quiebres más fuertes de su carrera política: su separación de Juan Manuel Urtubey en 2017.

Fue Mario Ernesto Peña quien llevó Cara a Cara hacia ese terreno. Le preguntó si los principales dirigentes y partidos del peronismo podían confluir nuevamente detrás de una misma construcción electoral.

Leavy marcó una diferencia entre Nación y Salta. Aseguró que los distintos sectores peronistas suelen terminar encontrando acuerdos en las elecciones nacionales, pero reconoció que en la provincia el panorama es diferente.

“En los provinciales está complicado”, admitió.

Para explicar esa dificultad recurrió a su propia historia dentro del Partido de la Victoria. Recordó que el espacio llegó a contar con 12 o 14 intendencias, además de diputados, senadores y departamentos donde prácticamente toda la representación política pertenecía al PV.

Ese esquema, aseguró, cambió drásticamente cuando decidió romper con Urtubey.

“Cuando nosotros rompimos con Urtubey en el 2017, me quedé solo, de intendente de Tartagal, contra el mundo”, recordó Leavy.

El dirigente presentó aquella decisión como una muestra de continuidad política. Sostuvo que prefirió sostener su posición frente al gobierno provincial aun cuando eso implicara perder buena parte de los dirigentes que hasta entonces integraban su estructura.

La discusión vuelve a cobrar actualidad en un peronismo salteño que continúa atravesado por diferentes sectores. La reorganización reciente del PJ provincial no eliminó esas diferencias: distintos espacios siguen disputando su representación y sus alianzas hacia 2027.