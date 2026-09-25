Fueron a cambiar pesos por dólares y terminaron maniatados: les robaron más de $70 millones en zona norte

Un encuentro pactado para realizar un supuesto intercambio de pesos por dólares terminó en un violento asalto en un complejo habitacional de la zona norte de la ciudad de Salta. Dos hombres denunciaron que fueron reducidos, amenazados con armas y despojados de más de $70 millones.

El hecho ocurrió este jueves 24 por la tarde en un departamento del complejo ubicado sobre avenida Constitución, en cercanías de Patrón Costas.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal, las víctimas concurrieron al inmueble para concretar una operación de cambio de moneda. Al ingresar, fueron reducidas y agredidas físicamente por varias personas que exhibían armas de fuego.

Los asaltantes se apoderaron de más de $70 millones y, antes de escapar, dejaron a los dos hombres maniatados con trozos de sábana. Una vez que lograron liberarse, pidieron ayuda y aportaron los primeros datos para reconstruir lo ocurrido.

La Policía desplegó un operativo cerrojo y un amplio rastrillaje en distintos puntos de la ciudad. En diálogo con N&N por Aries, el director de Prensa de la Policía de Salta, comisario Cristian Aguilera, aclaró que el hecho está investigado como robo agravado por el uso de arma y no como un “robo comando”.

“Por el momento no tenemos detenidos, sí tenemos muchísima información e indicios sobre estas personas”, señaló Aguilera.

El comisario confirmó además que los investigadores consideran que participaron más de dos personas y que, en principio, serían de nacionalidad extranjera. Aclaró que todavía no está confirmado que sean colombianos, como había trascendido inicialmente.

Uno de los datos centrales de la investigación es que gran parte del dinero ya pudo ser recuperado. El Ministerio Público Fiscal precisó que fue hallada una mochila con más de $67 millones, además de otros elementos considerados de interés para la causa.

También fueron secuestrados un automóvil, un morral con una réplica de arma de fuego, un cuchillo, un pasamontañas y dinero en efectivo de baja denominación. Parte de esos elementos fue reconocida por las víctimas y otros permanecen bajo análisis.

Aguilera remarcó además que el dinero sustraído era en pesos argentinos y no en dólares, pese a las primeras versiones que circularon sobre el caso.

La investigación también alcanza al conductor que trasladó a los sospechosos. Según la información surgida durante las primeras actuaciones, el hombre manifestó que salió del predio con estas personas y posteriormente abandonó el vehículo. La Fiscalía deberá determinar si conocía previamente el hecho y cuál fue, en caso de existir, su participación.

La causa está a cargo de la Fiscalía de la Unidad de Robos y Hurtos, interinamente encabezada por el fiscal penal Esteban Martearena. El auxiliar fiscal Christian Medina intervino en el lugar y coordinó las primeras tareas junto con las áreas investigativas de la Policía.

Por el momento no hay detenidos y continúan las medidas para identificar y localizar a las personas que habrían participado del asalto.