Salta y Jujuy siguieron la pista de un celular y recuperaron 14

Un allanamiento realizado en barrio Castañares permitió recuperar 14 teléfonos celulares de alta gama denunciados como robados en Salta y Jujuy.

El procedimiento fue realizado por efectivos del Grupo Investigativo de Zona Norte, junto con personal de la División Robos y Hurtos de Jujuy, en el marco de una investigación iniciada en la vecina provincia.

La pesquisa avanzó después de que los investigadores lograran ubicar en una vivienda de Castañares uno de los equipos denunciados, a partir del análisis del tráfico asociado al código único de identificación del dispositivo.

Durante el allanamiento fueron secuestrados los 14 celulares. Trece correspondían a denuncias realizadas en Jujuy y uno había sido denunciado como sustraído en Salta.

Por el hecho, un hombre mayor de edad quedó a disposición de la Justicia, vinculado a una causa por encubrimiento.

El operativo se concretó mediante un exhorto judicial proveniente de Jujuy y con intervención conjunta de las policías de ambas provincias.