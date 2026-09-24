Dos cordobeses condenados tras un raid delictivo en el Valle de Lerma

Dos hombres fueron condenados por su participación en seis hechos delictivos cometidos entre el 17 y el 30 de marzo en viviendas de la ciudad de Salta y Cerrillos. Tras la resolución judicial, se dispuso que ambos sean trasladados a Córdoba, donde son requeridos en el marco de una causa por homicidio.

La sentencia fue dictada durante un juicio abreviado por el juez del distrito Centro, Maximiliano Troyano, luego de recibir la confesión de los acusados y con el acuerdo de las partes.

Lautaro Maximiliano Díaz, de 19 años, recibió una pena de tres años de prisión de ejecución condicional, mientras que Ricardo Adrián González, de 40, fue condenado a tres años y seis meses de prisión efectiva y declarado reincidente por séptima vez.

Ambos fueron considerados coautores de los delitos de robo calificado por escalamiento, hurto calificado por escalamiento, robo simple, hurto simple, robo doblemente calificado por efracción y arma impropia, y robo con efracción, todo en concurso real.

Según la investigación, los acusados ingresaban a las viviendas mediante escalamiento, forzando puertas o ventanas o accediendo por sectores posteriores de los inmuebles. En los distintos episodios sustrajeron dinero en efectivo, computadoras, teléfonos celulares, consolas de videojuegos, alhajas, documentación, prendas de vestir y otros bienes.

Uno de los hechos ocurrió mientras los moradores se encontraban dentro de la vivienda y derivó en un forcejeo. En esas circunstancias, uno de los acusados utilizó un elemento contundente para golpear al propietario, quien sufrió lesiones al igual que una de sus hijas menores de edad.

La causa estuvo bajo la dirección de la fiscal María Eugenia Guzmán y contó con la intervención del auxiliar fiscal Christian Medina, quien representó a la Fiscalía de la Unidad de Robos y Hurtos (UNICROH) durante la audiencia.

A partir de los elementos reunidos durante la investigación se realizaron tres allanamientos en domicilios de la ciudad de Salta y el Valle de Lerma. En los procedimientos fueron detenidos los investigados y se secuestraron elementos que permitieron vincularlos con los hechos.

Tras conocerse la condena, se ordenó el traslado de Díaz y González a la provincia de Córdoba por el requerimiento existente en una causa por homicidio.