Demoraron a un hombre que trasladaba un aire acondicionado de madrugada

Un hombre de 36 años fue demorado durante la madrugada en barrio Pablo Saravia luego de ser sorprendido mientras trasladaba un aire acondicionado y no poder justificar la procedencia del artefacto.

El hecho ocurrió durante un patrullaje preventivo realizado por personal del Departamento de Seguridad Urbana en inmediaciones de avenida Monseñor Tavella y avenida doctor Miguel Ragone.

Según la información policial, al momento de ser identificado el hombre se mostró nervioso y no pudo explicar de dónde provenía el aire acondicionado que llevaba.

Ante esta situación, los efectivos procedieron a su aprehensión y al secuestro del artefacto.

Tanto el hombre como el aire acondicionado quedaron a disposición de la Unidad de Flagrancia.