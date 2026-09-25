Solo el 1,3% de los jueces denunciados, fue sancionado o removido: el caso del salteño salvado por un voto

Ricardo Lona Jury

Un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) puso foco en las denuncias contra jueces federales o nacionales y advirtió que apenas el 1,3% ha llegado a una sanción o remoción. El estudio titulado “¿Justicia intocable?” apunta que de las 5.170 acusaciones que el Consejo de la Magistratura recibió en 27 años, solo 64 tuvieron algún tipo de resolución. De estas, 4.910 ya fueron cerradas, varias de ellas incluso sin investigación.

En Argentina, los magistrados pueden ser removidos de sus cargos por dos causales: mal desempeño o por comisión de delitos.

De las denuncias recibidas por el Consejo de la Magistratura entre 1999 y agosto de 2026, 4.910 fueron cerradas y 260 continúan abiertas. Entre las cerradas, hay 3.700 que fueron desestimadas; 633 que tuvieron una causa de cierre desconocida; y 469 caducaron por el paso del tiempo sin haber sido investigadas.

En los anales del Consejo, quedó la absolución del exjuez Ricardo Lona, ya fallecido.

En total, solo 64 culminaron en algún tipo de apercibimiento: 43 de ellas recibieron sanciones por actos como abusos de autoridad y violencia laboral, demoras en el dictado de sentencias o vínculos con las personas involucradas en las causas. Las 21 restantes fueron remociones.

El antecedente salteño

Ricardo Lona fue el único juez federal de la provincia de Salta durante la última dictadura cívico-militar en Argentina. En 2004, el entonces camarista federal, se salvó de la destitución cuando fue absuelto por el Jury de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura, que no alcanzó los seis votos necesarios para destituirlo por los cargos vinculados con violaciones a los derechos humanos y otras irregularidades.

Para evitar el juicio, había renunciado, pero el presidente Néstor Kirchner nunca aceptó su dimisión y así, el proceso siguió adelante.

Cinco miembros del jurado —Guillermo Sagüés, Enrique Basla, Manuel Baladrón, Sergio Gallia y Eduardo Roca— votaron por la remoción. Cuatro, en cambio, rechazaron los cargos y permitieron su absolución.

Entre los últimos, estuvo el entonces presidente de la Corte Suprema, Enrique Petracchi, quien había declarado como testigo de concepto a favor de Lona. Al fundamentar su posición, sostuvo que había sido “un juez independiente que no permitió ninguna intromisión del gobierno militar en su labor” y que había mantenido una vida austera. El episodio terminó entre gritos de “torturador” y la protesta de familiares y sobrevivientes de la dictadura. Estela Pereyra Rozas, nieta del hacendado César Pereyra Rozas, increpó al juez: “Se quedó con los bienes de mi abuelo, nunca fueron amigos”.

Lona había sido acusado de consentir y no investigar el traslado que terminó con el fusilamiento de 12 presos políticos en Palomitas, de actuar como albacea de Pereyra Rozas pese a su condición de magistrado y de no investigar la inscripción irregular de un niño salteño por parte de un matrimonio francés.

Casos de jueces removidos más emblemáticos

• Víctor Brusa, exjuez federal de Santa Fe: fue el primer juez destituido por el Jurado de Enjuiciamiento desde la creación del sistema, en 2000, por entorpecer una investigación para ocultar que atropelló a una persona con una lancha.

• Juan José Galeano, exjuez federal de CABA: fue removido en 2005 por irregularidades en la causa AMIA

• Luis Miret, excamarista federal de Mendoza: lo removieron en 2011 por mal desempeño, por omisiones para investigar y denunciar casos de torturas durante la última dictadura.

• Roberto Marquevich, exjuez federal de San Isidro: fue suspendido en 2004 por mal desempeño tras haber ordenado la detención de Ernestina Herrera de Noble, entonces directora del diario Clarín, por considerar que fue una decisión “arbitraria”.

• Walter Ricardo Bento, exjuez federal de Mendoza: el Consejo lo suspendió en 2023 por liderar una asociación ilícita

• Alfredo Eugenio López, exjuez federal de Mar del Plata: se trata del último caso. Fue destituido en agosto de este año por mal desempeño por graves desórdenes de conducta, por posteos antisemitas y discriminatorios en redes sociales.

Con información de NA y Aries