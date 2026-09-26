León XIV, con migrantes en París: “Hay que ver a quienes son invisibilizados”

El Papa recorrió la Maison Bakhita, que asiste a unas 150 personas por día, y puso el foco en quienes quedan “invisibilizados”.
El Mundo26/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El papa León XIV visitó este sábado la Maison Bakhita, un centro de apoyo e integración para migrantes en París, donde reclamó “honrar la dignidad infinita de cada hermano” y llamó a poner la mirada sobre quienes quedan invisibilizados por la sociedad.

Según informó EFE, la actividad formó parte de la segunda jornada de su viaje a Francia y tuvo lugar en el distrito XVIII de la capital, una de las zonas con mayor presencia de población migrante.

La Maison Bakhita abrió en 2019 y lleva el nombre de Josefina Bakhita, la santa sudanesa que fue esclavizada. El centro brinda recursos de integración, formación y acompañamiento a personas migrantes. 

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Durante la visita, León XIV escuchó testimonios de personas que atravesaron situaciones de extrema vulnerabilidad. Entre ellos estuvo Meysam, un refugiado afgano de 35 años que llegó a Francia en 2015 y logró reconstruir su vida a partir del acompañamiento recibido. También escuchó a Blessing, una mujer de 31 años que relató haber atravesado una situación de explotación antes de poder acceder a documentación y empleo.

Tras esos testimonios, el Papa pidió mirar especialmente a quienes quedan fuera de la vista pública y sostuvo que Santa Bakhita invita a “ver a quienes son invisibilizados” y a liberar a quienes son reducidos a nuevas formas de esclavitud. 

León XIV también agradeció la tarea de las organizaciones que trabajan con personas migrantes y las alentó a continuar con los procesos de acogida, formación e integración.

La Maison Bakhita recibe a alrededor de 150 migrantes por día, muchos de ellos provenientes del África subsahariana. Entre sus principales actividades se encuentran la enseñanza del francés, la formación en distintos oficios y el acompañamiento de personas que necesitan asistencia y escucha.

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