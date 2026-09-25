Catalano sobre integrar la Corte Suprema de Justicia: “El sueño de mi vida”

La jueza salteña Mariana Catalano reconoció que integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación representa “el sueño de mi vida”, aunque bajó las expectativas sobre las versiones que la ubican entre los nombres que podrían ser considerados para una futura renovación del máximo tribunal.

La integrante de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta fue mencionada por el periodista Carlos Pagni entre las posibles candidatas a ocupar un lugar en la Corte.

En una entrevista con La Voz, Catalano aseguró que recibió la mención con satisfacción, pero remarcó que por el momento se trata únicamente de una versión periodística.

“Obviamente que uno se siente congratulado de que lo mencionen, pero lo recibí como eso, como un trascendido, como una noticia periodística. Para mí sería un alto honor, es el sueño de mi vida”, expresó.

La magistrada sostuvo que su aspiración está vinculada tanto a su trayectoria profesional como a su formación jurídica. “Como mujer, como idealista, como estudiosa del Derecho, obviamente que es el sueño de mi vida”, afirmó.

Sin embargo, insistió en poner cautela sobre una eventual nominación. “No hay nada en concreto”, señaló, y recordó que la designación depende en primera instancia del Presidente y posteriormente requiere un complejo proceso político e institucional.

Catalano destacó que una eventual candidatura necesitaría además una mayoría agravada de dos tercios en el Senado, lo que obliga a construir amplios consensos políticos y apoyo de los gobernadores.

“El año que viene es un año electoral. Así que es realmente con final abierto”, evaluó.

Consultada también por la ausencia de mujeres entre las últimas nominaciones para la Corte, consideró importante que el género vuelva a ser tenido en cuenta al momento de cubrir una vacante.

“Hay un montón de mujeres en Argentina, juezas e incluso de la profesión, que son muy valiosas, muy formadas y que es un aporte que hay que tener en cuenta”, sostuvo.

Para Catalano, la integración femenina del máximo tribunal también representa un mensaje institucional hacia la sociedad: “Bienvenido sea que en la próxima nominación pueda haber una mujer”.