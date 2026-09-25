Un doble homicidio en Colonia Santa Rosa será juzgado por un jurado popular

La modalidad de juicio por jurados volverá a utilizarse en Salta para juzgar a tres hombres acusados por el doble homicidio ocurrido en mayo de 2024 en inmediaciones de Colonia Santa Rosa. El proceso tendrá como imputados a Roberto Enrique Larrán, Elvio Augusto Díaz y Carlos Fernando Rodríguez.

Los tres están acusados como coautores de homicidio calificado por alevosía, por el concurso premeditado de dos o más personas y por el uso de arma de fuego. Las víctimas fueron Wilson Abdón Zutara y Ariel Fernando Ledesma Salinas.

Como paso previo al juicio, el próximo lunes 28 se realizará una audiencia preliminar en la que se revisará la prueba admitida para el debate. La instancia estará encabezada por la jueza María Laura Toledo Zamora y, una vez cumplida, se establecerá la fecha en la que comenzará el juicio.

Luego se avanzará con la conformación del jurado popular. Del padrón se sortearán los potenciales integrantes y posteriormente se realizará una audiencia de selección, de la que surgirán 12 jurados titulares y cuatro suplentes que intervendrán en el proceso.

El caso se remonta al 10 de mayo de 2024, cuando Zutara y Ledesma Salinas fueron asesinados en inmediaciones de la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 1308, cerca del acceso a Colonia Santa Rosa.

Según la acusación fiscal, los tres imputados habrían acordado previamente el ataque y coordinado sus movimientos para interceptar a las víctimas, quienes circulaban en un automóvil Alfa Romeo. Una vez en el lugar, habrían sido sorprendidas y reducidas; una de ellas habría sido inmovilizada con precintos antes de que ambas fueran atacadas con armas de fuego. Murieron como consecuencia de múltiples disparos.

La investigación permitió reconstruir parte de los movimientos previos y posteriores al crimen mediante cámaras de seguridad, comunicaciones y antenas telefónicas, testimonios, autopsias, pericias balísticas y datos extraídos de teléfonos celulares. El vehículo de una de las víctimas fue encontrado posteriormente abandonado en Jujuy.

Los tres acusados permanecen detenidos desde mayo de 2024, luego de una serie de allanamientos en los que se secuestraron, entre otros elementos, un arma de fuego, vainas, cartuchos de distintos calibres y teléfonos celulares.