Catalano rechazó que haya corporativismo en el Consejo de la Magistratura

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La camarista federal salteña Mariana Catalano relativizó los cuestionamientos sobre un supuesto funcionamiento corporativo del Consejo de la Magistratura y sostuvo que la actual composición del organismo dificulta que los jueces actúen como un bloque cerrado.

La magistrada fue consultada en La Voz por un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia que puso bajo discusión el reducido porcentaje de magistrados federales sancionados o removidos durante las últimas décadas.

“El Consejo de la Magistratura hoy está integrado por 19 miembros, con estamentos muy diversos. Los jueces solamente son un estamento”, señaló Catalano.

A partir de esa composición, rechazó una lectura lineal sobre la existencia de una protección corporativa dentro del organismo.

“No creo que este corporativismo hoy esté funcionando o sea tan lineal, porque es muy diverso y hay mucha presencia política, académica y demás”, afirmó.

Catalano puso como ejemplo lo ocurrido en la jurisdicción federal de Salta y Jujuy, donde recordó casos de magistrados apartados y condenados, además de sanciones a integrantes del Ministerio Público.

“En mi experiencia, en mi jurisdicción ha funcionado”, aseguró.

No obstante, planteó que las investigaciones penales contra funcionarios judiciales pueden resultar determinantes para movilizar los mecanismos disciplinarios del Consejo de la Magistratura.

“La Justicia también tiene que operar con independencia para generar en el Consejo de la Magistratura una movilización de ‘che, movamos esto’”, expresó.

Sobre el final de la entrevista, Catalano también reclamó mayor representación de las provincias dentro del organismo nacional y sostuvo que las problemáticas que enfrenta la Justicia en el interior son diferentes a las de Buenos Aires.

“Las provincias tienen voces y problemáticas que deben ser escuchadas y deben tener presencia”, afirmó, al considerar que la diversidad territorial puede contribuir a alcanzar mejores criterios dentro del Consejo.