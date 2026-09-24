La actividad cayó un 2,9% en julio y borró la recuperación previa

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), arrojó una retracción desestacionalizada del 2,9% frente a junio y una baja interanual del 1,4%, desvaneciendo el optimismo que había dejado el leve repunte registrado en el período anterior.

La caída generalizada afectó a ocho de los quince sectores relevados, con impactos particularmente severos en la industria manufacturera, el comercio, la construcción y la intermediación financiera, mientras que los motores primarios como la minería y el agro mostraron un aporte insuficiente para compensar el rojo general.

Desde el equipo económico restaron dramatismo al desempeño mensual al atribuirlo a factores estacionales y shocks transitorios vinculados a cuestiones climáticas y de abastecimiento energético, prefiriendo destacar el saldo positivo acumulado en los primeros siete meses del año.

Sin embargo, analistas del mercado advirtieron sobre la marcada volatilidad y el estancamiento estructural que sufre el nivel de actividad, un factor de alta sensibilidad política de cara al año electoral que aviva las dudas sobre la velocidad de reactivación en los sectores más intensivos en empleo.

(Con información de Infobae)