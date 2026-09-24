La pobreza alcanzó al 32,3% y la indigencia subió al 7,5%

Foto ilustrativa.

La pobreza alcanzó al 32,3% de la población argentina durante el primer semestre de 2026, según los datos oficiales difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El registro representa un incremento frente al segundo semestre de 2025, cuando el índice se había ubicado en 28,2%, el nivel más bajo desde 2018. De esta manera, la diferencia entre ambos períodos fue de 4,1 puntos porcentuales.

La indigencia también aumentó. Durante los primeros seis meses de este año se ubicó en 7,5%, mientras que en la segunda mitad de 2025 había alcanzado el 6,3%.

En la comparación interanual, la pobreza también mostró una variación: en el primer semestre de 2025 había sido del 31,6%, frente al 32,3% registrado en el mismo período de este año. En tanto, la indigencia había alcanzado el 6,9% durante la primera mitad del año pasado.

Los nuevos datos se conocieron un día después de que el presidente Javier Milei afirmara durante una exposición en Nueva York que su gestión logró “sacar a 14 millones de personas de la pobreza”. La declaración fue realizada durante un encuentro en el que defendió los resultados de su programa económico.

La cifra difundida por el INDEC se ubicó por encima del 30%, en línea con las estimaciones que distintos especialistas habían anticipado antes de conocerse el informe oficial.