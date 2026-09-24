Comité de Emergencia: coordinan acciones ante posibles emergencias climáticas en Anta

El Comité de Emergencia Climática realizó un nuevo encuentro regional en Joaquín V. González para coordinar acciones preventivas ante posibles contingencias durante la temporada estival. La reunión contó con representantes de municipios de los departamentos Anta y Metán y equipos de distintas áreas provinciales.

El presidente del Comité y ministro de Desarrollo Social, Mario Mimessi, explicó que el objetivo es anticipar escenarios y mejorar la articulación entre Provincia y municipios.

“Procuramos estar lo más organizados posible ante cualquier emergencia climatológica que podamos tener en la provincia. Ya estuvimos con los representantes de los departamentos Orán, San Martín y Rivadavia, teniendo este tipo de reuniones, que lo que hacen es buscar que la coordinación entre Provincia y municipios esté lo más aceitada posible”, señaló.

Mimessi remarcó que el trabajo no se limita a la temporada de lluvias, sino que contempla diferentes situaciones que pueden presentarse a lo largo del año. “Salta tiene un comité permanente de emergencia y no es algo que se reúne solamente en el período de lluvia, sino que constantemente, durante todo el año, por lluvias, fuertes vientos, aludes, bajas temperaturas o incendios, este comité está trabajando”, sostuvo.

En relación con el fenómeno de El Niño o Superniño, el funcionario contó que recientemente representantes de los ministerios de Seguridad y Desarrollo Social mantuvieron una reunión con la Agencia Federal de Emergencias. Según indicó, desde Nación señalaron que en una primera etapa los riesgos más altos se encuentran en las provincias del Litoral que integran la Cuenca del Plata.

“Esto de ninguna manera quiere decir que Salta esté afuera de las emergencias, no solamente las que pueda provocar El Niño o Super Niño, sino las que normalmente tenemos derivadas de la crecida del río Pilcomayo, del río Bermejo, producto de las lluvias que pueden suceder en el sur de Bolivia y no solamente de las que localmente caen”, aclaró.

El ministro también destacó la importancia de la articulación entre las distintas áreas frente a situaciones que pueden requerir asistencia o traslados sanitarios.

Finalmente, Mimessi pidió recurrir a los canales oficiales para informarse ante fenómenos meteorológicos y evitar la circulación de contenidos que puedan generar alarma.