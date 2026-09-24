EEUU inyecta multimillonario respaldo al megaproyecto de GNL en Vaca Muerta

El acuerdo bilateral suscripto en Nueva York por delegaciones diplomáticas y financieras habilita un flujo crediticio fundamental para poner en marcha el emprendimiento privado más ambicioso de la historia argentina, impulsado de manera conjunta por YPF, la italiana Eni y la emiratí XRG.

Este respaldo internacional, canalizado a través de agencias de crédito a la exportación y entidades privadas, se enmarca en un escenario de extrema sensibilidad energética global, marcado por las disrupciones en las rutas de abastecimiento de Medio Oriente que obligan a las potencias occidentales a diversificar sus cadenas de suministro y blindar a socios estratégicos en la región.

La sintonía política entre las administraciones de ambos países terminó de cristalizar un entendimiento económico que prioriza la explotación segura de vastas reservas naturales frente a la injerencia de actores externos. Con una inversión global estimada en magnitudes sin precedentes para el sector, el plan contempla la instalación de barcos factoría de licuefacción en el litoral rionegrino y la construcción de un gasoducto de gran envergadura para transportar la producción proveniente del coloso neuquino de Vaca Muerta.

Mientras se aguarda la aprobación definitiva de los incentivos fiscales previstos en el régimen especial de inversiones, el consorcio avanza en la ingeniería financiera y en la formalización de contratos a largo plazo que buscan transformar radicalmente la matriz exportadora argentina y generar decenas de miles de puestos de trabajo durante la próxima década.

(Con información de Infobae)