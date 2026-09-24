El riesgo país roza los 570 puntos y el dólar oficial marca un nuevo récord

La cotización minorista avanzó en las pantallas del Banco Nación mientras los bonos en dólares registraban mermas generalizadas y el índice elaborado por JP Morgan escalaba posiciones peligrosamente cerca de la barrera de los 570 puntos básicos.

El comportamiento adverso de los activos argentinos en Wall Street se reflejó también en las plazas cambiarias alternativas, donde los dólares financieros operaron con leves retrocesos en una rueda marcada por la expectativa ante la difusión de estadísticas clave por parte del Indec sobre el desempeño económico del segundo trimestre y la evolución de los índices sociales del primer semestre.

Analistas del sector privado advirtieron que la principal preocupación de los inversores radica en la debilidad del nivel de actividad y del mercado laboral, factores que introducen incertidumbre de cara al próximo ciclo electoral.

Con los operadores atentos a los datos oficiales de la tarde, la plaza local experimentó una jornada de alta sensibilidad donde convergen la presión sobre las reservas, la cotización de los tipos de cambio paralelos y la cautela generalizada en los activos de renta fija.

(Con información de TN)