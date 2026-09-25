Jubilación: por qué conviene superar los 30 años de aportes

La abogada Julia Toyos, columnista de Pelo y Barba por Aries, explicó cómo impacta la cantidad de años aportados en el cálculo de una jubilación y destacó que continuar trabajando después de alcanzar los 30 años exigidos puede mejorar el haber futuro.

Ante la consulta de un oyente, Toyos señaló que para una jubilación ordinaria se toma un promedio actualizado de las remuneraciones de los últimos diez años y, sobre ese valor, se calcula un 1,5% por cada año trabajado.

“Si uno tiene 30 años, va a llegar al 45% de ese haber promedio. Por cada año extra que tenés, te paga un 1,5% más”, explicó la especialista.

La abogada aclaró además que ANSES no utiliza solamente el sueldo básico para realizar el cálculo, sino las remuneraciones sujetas a aportes a la Seguridad Social.

Por ese motivo, recomendó a los trabajadores ingresar periódicamente con su clave de la Seguridad Social y consultar su historia laboral para verificar sobre qué remuneración está realizando los aportes su empleador.

Toyos remarcó que ese control permite detectar irregularidades y diferenció entre una demora del empleador en depositar los aportes y una situación de evasión. Según explicó, una mora de algunos meses no necesariamente perjudica al trabajador, mientras que la falta de registración de los aportes sí puede generar problemas.

“Para mí siempre es mejor saber y controlar los datos, para saber dónde uno está parado”, sostuvo.