Aeropuerto de Salta opera con normalidad y todos los vuelos figuran en horario

El Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes de Salta opera con normalidad este viernes 25 de septiembre, sin demoras ni cancelaciones informadas hasta el momento.

De acuerdo con el reporte de Defensa Civil, la pista y la terminal se encuentran habilitadas y están previstos con normalidad los vuelos nacionales e internacionales programados para la jornada.

A esta hora, además, la grilla de Aeropuertos Argentina muestra todos los vuelos en verde, es decir, sin modificaciones reportadas en sus horarios previstos.

La atención al público en la terminal se mantiene entre las 5 y las 23 horas.

Para los pasajeros, se recomienda presentarse con dos horas de anticipación para vuelos nacionales y tres horas antes para servicios internacionales, además de consultar el estado del vuelo con la aerolínea antes de trasladarse al aeropuerto.