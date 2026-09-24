Consejo de la Magistratura: abogados del interior impulsan una lista federal con presencia salteña

Lista Abogacía Unida y Dignidad Profesional

La abogada Itatí Demarchi Arballo, candidata al Consejo de la Magistratura de la Nación, destacó en Pelo y Barba, por Aries, la integración federal de la lista Abogacía Unida y Dignidad Profesional, que encabeza de cara a las elecciones del próximo 20 de octubre.

Demarchi, presidenta del Colegio de Abogados de Villa María, Córdoba, sostuvo que uno de los objetivos del espacio es llevar al organismo la experiencia de profesionales que ejercen la abogacía en distintas provincias.

“Tenemos una lista que no declama federalismo, sino que lo practica”, afirmó.

La candidata se encuentra este jueves en Salta, donde desarrolla actividades junto a la abogada salteña Julia Toyos, quien ocupa el tercer lugar entre los candidatos titulares de la nómina. La composición de la lista también incluye a Jorge Rizzo y Andrés Abramovich.

“Salta dijo presente en nuestra lista”, señaló, y aseguró que Toyos es la única candidata salteña entre las nóminas que competirán en octubre.

Las elecciones se realizarán el 20 de octubre y los abogados con matrícula federal elegirán cuatro representantes titulares para el Consejo de la Magistratura durante el período 2026-2030.

Demarchi remarcó que quienes integran su espacio ejercen como abogados litigantes y planteó que esa experiencia debería tener representación dentro del organismo. En ese marco, mencionó las demoras y dificultades que encuentran los profesionales en distintas jurisdicciones federales.

El Consejo interviene, entre otras funciones, en la selección de candidatos a magistrados y en procedimientos disciplinarios y de acusación contra jueces.

Como parte de su paso por Salta, Demarchi y Toyos brindarán este jueves a las 11:30 una ronda de prensa en el Colegio de Abogados, ubicado en General Güemes 994, donde abordarán la representación del interior, la situación de la Justicia Federal y las propuestas de su lista para el Consejo de la Magistratura.