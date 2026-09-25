Sin cortes, pero con obras: cómo están las rutas de Salta este viernes

Las principales rutas nacionales y provinciales de Salta se encuentran transitables este viernes 25 de septiembre, aunque se mantienen recomendaciones especiales por obras en distintos corredores y algunos tramos requieren mayor precaución.

En la red nacional, los trabajos activos afectan especialmente a las rutas 40, 34 y 51, donde se pide respetar la señalización, reducir la velocidad y atender las indicaciones del personal que trabaja sobre la calzada.

La RN40, en la zona de Cafayate, figura entre los corredores donde se recomienda circular con precaución por obras. La misma advertencia alcanza a sectores de la RN34 y la RN51, esta última en Los Andes.

En el resto de los corredores nacionales informados —RN9, RN16, RN50, RN68, RN81 y RN86— no se reportan cierres.

Precaución en Rivadavia y Molinos

Dentro de la red provincial, la mayoría de las rutas se encuentra habilitada.

En Rivadavia, los caminos vecinales y las rutas provinciales 7, 13 y 156 están transitables con precaución. La misma condición rige para la RP55 en Molinos.

En Orán, San Martín, Metán, Anta, Cafayate, Chicoana, La Viña, Rosario de Lerma, Los Andes e Iruya, los caminos incluidos en el reporte permanecen transitables.

El informe también anticipa una jornada calurosa en amplias zonas de la provincia: se esperan máximas de 38°C en Orán y San Martín, 39°C en Anta y 34°C en Salta capital.

Defensa Civil recomienda mantener una velocidad prudente, utilizar cinturón de seguridad, circular con las luces encendidas y reducir la marcha ante obras, viento o cambios de visibilidad.