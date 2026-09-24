Aeropuerto de Salta opera con normalidad y los vuelos previstos salen en horario

El Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes opera con normalidad este jueves 24 de septiembre, de acuerdo con el reporte actualizado a las 7:30.

La terminal mantiene su actividad habitual y, según la programación de partidas consultada durante la mañana, los vuelos visibles figuraban “en horario”, sin cancelaciones ni demoras informadas.

Entre los destinos previstos durante la jornada aparecen Aeroparque, Ezeiza, Mendoza e Iguazú, además de servicios hacia proyectos mineros.

Desde Defensa Civil recomendaron a los pasajeros presentarse con al menos dos horas de anticipación para vuelos domésticos, verificar el estado del servicio directamente con la aerolínea y concurrir con DNI o pasaporte vigente.

También se encuentran habilitados los servicios de estacionamiento, traslado y cafetería de la terminal.

La recomendación para quienes tengan previsto viajar durante este jueves es volver a consultar el estado particular de su vuelo antes de dirigirse al aeropuerto, ya que la programación puede modificarse durante la jornada.