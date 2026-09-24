Alerta por incendios en Salta: Tartagal está en riesgo extremo y Capital en nivel muy alto

La Subsecretaría de Defensa Civil de Salta informó que este jueves 24 de septiembre se mantiene elevado el peligro meteorológico de incendios forestales en distintos puntos de la provincia.

Según el índice difundido por el organismo, Tartagal se encuentra en nivel extremo, mientras que Salta Capital y San Ramón de la Nueva Orán presentan riesgo muy alto.

Ante este escenario, las autoridades recomendaron no encender fuego en zonas rurales, campos o áreas naturales y evitar arrojar colillas de cigarrillos, fósforos o vidrios en sectores secos.

También recordaron que no deben realizarse quemas agrícolas ni de pastizales y aconsejaron mantener despejados caminos y franjas cortafuego alrededor de viviendas.

En caso de presencia de humo denso, Defensa Civil recomendó evitar la actividad física al aire libre y mantener puertas y ventanas cerradas.

Además, ante la detección de fuego o columnas de humo, se pidió alejarse de la zona y dar aviso inmediato a las autoridades.

El nivel extremo informado para Tartagal implica la necesidad de reforzar las precauciones durante toda la jornada, especialmente ante condiciones que puedan favorecer la rápida propagación del fuego.