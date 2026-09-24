Alerta por incendios en Salta: Tartagal está en riesgo extremo y Capital en nivel muy alto
Salta24/09/2026Ivana Chañi
Defensa Civil advirtió condiciones críticas para este jueves y pidió evitar cualquier tipo de quema en zonas rurales y naturales.
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