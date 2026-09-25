Corredor Bioceánico: “Es la única bala que nos queda en el tambor”

El sector privado del norte salteño volvió a poner el foco sobre el atraso de las obras necesarias para integrar plenamente a la provincia al Corredor Bioceánico de Capricornio. Víctor Caleb Rivero, coordinador de la Mesa Integradora Regional del Corredor Bioceánico Salta Norte, advirtió que mientras Brasil y Paraguay avanzan con su infraestructura, todavía existen tramos críticos sin resolver del lado argentino.

En N&N por Aries, Rivero explicó que la mesa reúne a instituciones empresariales y sociales de los departamentos San Martín, Orán, Los Andes y Rivadavia, con un objetivo concreto: evitar que el corredor se convierta solamente en una ruta de paso.

“No queremos estar en la tribuna, queremos ser actores, participar y que este corredor traiga desarrollo para nuestros departamentos y nuestra región”, sostuvo.

El dirigente señaló que existe preocupación por el estancamiento de obras en el tramo que atraviesa el norte provincial y aseguró que las instituciones de la región buscan respuestas sobre las demoras.

“Han pasado 20 o 30 años y es un atraso bastante importante”, cuestionó Rivero, al advertir que Brasil avanza con infraestructura internacional y Paraguay continúa desarrollando su ruta bioceánica.

Entre las obras consideradas prioritarias mencionó la finalización de un tramo de 23 kilómetros de la Ruta Provincial 54 entre Santa Victoria Este y Misión La Paz, trabajos vinculados al río Pilcomayo y mejoras sobre la Ruta Nacional 34. Según explicó, parte de esas gestiones requieren negociaciones entre la Provincia y el Gobierno nacional.

Rivero indicó además que la Mesa Integradora lleva adelante reuniones con la Cámara de Comercio e Industria de Salta, la Unión Industrial, entidades vinculadas a la minería, transportistas y otras organizaciones privadas para ampliar el respaldo institucional al proyecto.

En ese marco, adelantó que trabajan sobre una iniciativa legislativa destinada a dar un marco provincial al Corredor Bioceánico y colocar las obras necesarias entre las prioridades de negociación con Nación.

“Necesitamos activar y poner a punto los parques industriales”, sostuvo, y agregó entre las prioridades la recuperación del aeropuerto de General Mosconi, la generación de zonas francas y herramientas que permitan competir con Paraguay, Brasil y Chile.

El dirigente también relacionó el avance del corredor con la delicada situación económica que atraviesa el norte provincial. Aseguró que la actividad comercial está “muy caída” y alertó por el impacto de la presión impositiva y las compras de argentinos en Bolivia.

Para Rivero, la posibilidad de agregar valor a la producción primaria y desarrollar nuevas actividades industriales y comerciales alrededor del corredor representa una oportunidad decisiva para la región. “Es la única bala que nos queda en el tambor. Debemos apuntar y pegarle; si no, estamos fritos”, graficó.

También advirtió sobre otro fenómeno que preocupa a las entidades del norte: la salida de jóvenes que dejan sus localidades para estudiar o buscar trabajo en otros puntos de la provincia y el país.

“Cada vez somos menos”, afirmó Rivero, quien reclamó “políticas de Estado contundentes” que permitan generar oportunidades y evitar que la población tenga que abandonar la región.

El dirigente remarcó que el norte salteño cuenta con recursos petroleros, gasíferos, agroindustriales, ganaderos y forestales, pero sostuvo que todavía falta planificación e infraestructura para transformar esa producción primaria en desarrollo industrial y comercial.

Para la Mesa Integradora, el desafío ahora es que el Corredor Bioceánico deje de ser una promesa de décadas y se convierta en una herramienta concreta de desarrollo para el norte de Salta.