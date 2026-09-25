Riesgo extremo de incendios en Salta: Capital y Tartagal entraron en máxima alerta

El índice meteorológico de peligro de incendios forestales alcanzó nivel extremo este viernes 25 de septiembre en Salta Capital y Tartagal, según el reporte difundido por la Subsecretaría de Defensa Civil.

En la Capital, la situación se agravó respecto del informe anterior, cuando el indicador se encontraba en nivel muy alto. Tartagal, en tanto, continúa dentro de la categoría de mayor riesgo.

Para San Ramón de la Nueva Orán, el índice se mantiene en muy alto, por lo que también se recomienda extremar las precauciones.

Defensa Civil recordó que están prohibidas las quemas y pidió evitar encender fuego en zonas rurales, campos y bosques. También recomendó no arrojar colillas de cigarrillos ni fósforos encendidos y suspender actividades que puedan generar chispas.

Ante la presencia de humo o fuego, se aconseja alejarse del sector y dar aviso a las autoridades.