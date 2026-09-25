Sico sigue cerrado y Jama queda como alternativa para cruzar a Chile

El Paso de Sico continúa cerrado este viernes al tránsito vehicular, sin cambios respecto del reporte de ayer, cuando ya permanecía inhabilitado para cruzar hacia Chile.

Según el nuevo informe de Defensa Civil, en Sico se esperan temperaturas de entre -1°C y 18°C, cielo soleado y viento de alrededor de 10 km/h. La restricción se mantiene hasta nuevo aviso.

La alternativa para quienes necesiten viajar hacia Chile continúa siendo Jama, en Jujuy, que este viernes está habilitado para toda clase de vehículos entre las 9 y las 19:15. Allí las condiciones son más exigentes: mínima de -5°C, máxima de 19°C y viento de 52 km/h.

Por su parte, Socompa permanece disponible únicamente para transporte ferroviario, sin habilitación para vehículos particulares. En la zona se prevén vientos de 44 km/h.

Bolivia y Paraguay, sin restricciones

Los principales cruces hacia Bolivia funcionan con normalidad. Las chalanas de Aguas Blancas operan de 7 a 19, mientras que el Puente Internacional de Aguas Blancas, Salvador Mazza y Los Toldos permanecen habilitados durante las 24 horas.

El calor será protagonista en la frontera norte: Aguas Blancas podría alcanzar los 37°C, Salvador Mazza los 35°C y Los Toldos los 28°C.

También está habilitado el paso de Misión La Paz, que conecta con Paraguay, entre las 7 y las 20. Allí se anticipa una máxima de 39°C.

Defensa Civil recomienda consultar nuevamente el estado de los cruces antes de viajar, llevar la documentación personal y vehicular al día y extremar las precauciones por el viento en la zona cordillerana.