Salta incorpora 50 nuevos agentes al Servicio Penitenciario desde octubre

El Gobierno provincial dispuso la incorporación de 50 nuevos agentes al Servicio Penitenciario de Salta, que comenzarán a desempeñarse formalmente desde el 1 de octubre.

La medida quedó establecida mediante la Decisión Administrativa N° 344/26, publicada hoy, viernes 25 de septiembre, en el Boletín Oficial. Los ingresantes pertenecen al XXV Curso de Formación de Aspirantes a Agentes y fueron designados con el grado de agente del escalafón penitenciario.

El anexo de la resolución identifica a 50 personas alcanzadas por esta primera incorporación.

La decisión tiene además un segundo dato: no serán los únicos ingresos durante 2026. El Ejecutivo estableció que los restantes aspirantes que aprobaron el curso serán incorporados de manera gradual y progresiva, de acuerdo con las necesidades operativas del Servicio Penitenciario, la disponibilidad presupuestaria y la capacidad financiera de la Provincia

Las designaciones se producen pese a las medidas de contención del gasto público fijadas este año por el Decreto 206/26. En este caso, el Gobierno encuadró los nombramientos dentro de las excepciones previstas para incorporaciones consideradas indispensables para el funcionamiento de los organismos.

El gasto correspondiente será imputado al presupuesto vigente del Servicio Penitenciario provincia