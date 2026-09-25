Salta tendrá un fin de semana con 32°C y un fuerte descenso de temperatura desde el martes

El calor seguirá presente en Salta durante el fin de semana, pero el panorama cambiará de manera marcada a partir del martes. Según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional, este viernes la temperatura máxima llegará a 31°C, sin probabilidades de lluvia.

Para el sábado y domingo se esperan jornadas todavía más cálidas, con máximas de 32°C. Las mínimas serán de 14°C y 18°C, respectivamente.

El lunes comenzará una transición, con una máxima prevista de 29°C, antes del descenso más importante de la semana.

El cambio llegará el martes, cuando la máxima bajará hasta 18°C, es decir, 14 grados menos que durante el fin de semana. Para miércoles y jueves se mantendrán condiciones frescas, con máximas de 19°C y 18°C.

Para este viernes, el SMN anticipa cielo algo a parcialmente nublado, 0% de probabilidad de precipitaciones y viento leve a moderado, con mayor intensidad durante la tarde.