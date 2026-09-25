Una falla deja con baja presión y cortes de agua a 15 barrios de la Capital

Aguas del Norte informó una afectación extraordinaria del servicio de agua potable este viernes 25 de septiembre en distintos sectores de Salta capital, debido a una falla en una válvula de distribución.

El inconveniente provoca baja presión y cortes de agua en San Cayetano, 25 de Mayo, Vélez Sarsfield, El Carmen, Libertador, Villa San Antonio, Don Bosco, Villa Cristina, Villa Chartas, Calixto Gauna, Campo Caseros, San Martín, Santa Victoria, Centro y Hernando de Lerma.

Según la información difundida por la empresa, los trabajos tienen como horario estimado de finalización las 14 horas de este viernes.

Mientras dure la afectación, los usuarios podrán solicitar abastecimiento mediante camión cisterna. Para consultas, Aguas del Norte dispone de la línea 0800-8888-2482 y WhatsApp 3875-838387.