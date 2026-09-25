Descacharrado en zona norte: hoy retirarán objetos en Universitario y Parque Belgrano

El operativo será este viernes de 8 a 12. Los vecinos deben sacar elementos que puedan acumular agua.
 
Salta25/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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La Municipalidad de Salta realizará hoy viernes 25 de septiembre, de 8 a 12, un operativo de descacharrado en los barrios Universitario y Parque Belgrano, en la zona norte de la ciudad.

Los vecinos deberán sacar a la vereda elementos en desuso capaces de acumular agua, para que sean retirados durante el procedimiento. El objetivo es eliminar posibles criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue y la chikungunya.

CIUDAD DE SALTASalta tendrá un fin de semana con 32°C y un fuerte descenso de temperatura desde el martes

El operativo se realizará de manera conjunta entre la Municipalidad, organismos provinciales y nacionales, fuerzas de seguridad y el Ejército.

Con el aumento de las temperaturas, las autoridades recomendaron revisar patios y jardines, eliminar recipientes que puedan juntar agua y mantener limpios los espacios exteriores.

La campaña continuará el lunes 28 de septiembre en barrio Vicente Solá, donde se repetirá el retiro de elementos en desuso.

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