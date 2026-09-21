Recibirse de policía ya no asegura entrar: Salta crea una reserva hasta que haya vacantes

Terminar y aprobar la carrera en las escuelas de formación de la Policía de Salta ya no garantizará la incorporación inmediata a la fuerza. Los egresados pasarán a una modalidad de “Reserva para Incorporación Oportuna” y deberán esperar que existan vacantes y autorización presupuestaria para ingresar.

La medida fue establecida mediante la Resolución 1061 del Ministerio de Seguridad, publicada este lunes 21 de septiembre en el Boletín Oficial de la Provincia.

La disposición alcanza a los estudiantes de la Escuela de Cadetes y las Escuelas de Suboficiales de la Policía de Salta. Una vez finalizado y aprobado el plan de estudios, quedarán en situación de reserva.

La resolución aclara expresamente que terminar la formación “no garantiza el ingreso automático” a la planta permanente. La incorporación quedará condicionada a las vacantes disponibles y a la correspondiente autorización presupuestaria.

El presupuesto aparece detrás de la decisión

Entre los fundamentos de la medida, Seguridad menciona el Decreto 206/2026, que dispuso el congelamiento de vacantes y de nuevas contrataciones de servicios personales en la administración pública provincial.

También señala que la ejecución de nuevos gastos está sujeta a la disponibilidad efectiva de recursos de la Provincia.

De esta manera, completar la formación policial pasa a ser un requisito para un eventual ingreso, pero no genera por sí mismo la incorporación a la fuerza.

Habrá un orden para ingresar

Al finalizar las carreras se confeccionará un Orden de Mérito General, que tendrá en cuenta el promedio académico, la aptitud policial y la conducta de cada egresado.

El cupo de incorporaciones será definido cada año según las vacantes y el crédito presupuestario autorizado por la Coordinación Administrativa de la Gobernación y el Ministerio de Economía y Servicios Públicos. Los ingresos deberán respetar ese orden de mérito hasta completar el número de lugares habilitados.

Mientras permanezcan en reserva, los egresados podrán realizar cursos voluntarios de perfeccionamiento. Ese desempeño también será considerado posteriormente para asignar destinos dentro de las distintas unidades policiales.

Como dato de contexto, el sistema no implica que la Provincia haya cerrado completamente las incorporaciones. A comienzos de septiembre se oficializó el ingreso de 291 aspirantes —207 de la Escuela de Suboficiales de Salta y 84 de Embarcación—, en ese caso como una excepción al congelamiento de vacantes y respetando el orden de mérito.

La novedad es que, hacia adelante, recibirse de policía y convertirse efectivamente en agente pasan a ser dos instancias distintas: entre una y otra podrá existir un período de espera sujeto a las necesidades operativas y a los recursos disponibles de la Provincia.