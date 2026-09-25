Leavy activa al Partido de la Victoria y no descarta una candidatura a gobernador

Sergio Leavy dejó abierta la posibilidad de volver a disputar la Gobernación de Salta mientras el Partido de la Victoria comenzó a acelerar su organización de cara al próximo proceso electoral.

El presidente nacional del PV contó que esta semana se reunieron en la sede partidaria de Córdoba 660 entre 80 y 100 dirigentes, provenientes de distintas organizaciones y espacios políticos. El próximo paso será organizar, cerca del 17 de octubre, un plenario dividido en comisiones para discutir propuestas provinciales.

La conversación tomó un tono directamente electoral cuando Mario Ernesto Peña, en Cara a Cara, puso sobre la mesa la Gobernación y le señaló a Leavy que, a diferencia de otros dirigentes cuya habilitación podría entrar en discusión, él está en condiciones de presentarse.

—¿Vos sí podés ser candidato a gobernador? —planteó Peña.

—Sí, por supuesto —respondió Leavy.

No hubo un lanzamiento formal, pero el dirigente confirmó que el espacio ya trabaja en un proyecto provincial. Entre los temas que mencionó aparecen salud, educación, producción y las dificultades que enfrentan las localidades del interior para conseguir y retener profesionales.

Hacia el final del mano a mano, Peña fue todavía más directo: le preguntó qué necesitaría para ganarle electoralmente a Gustavo Sáenz.

Leavy respondió reivindicando sus años al frente de la intendencia de Tartagal. Consideró que uno de sus desafíos sería lograr que el electorado conozca aquella gestión y destacó, entre otros puntos, la reorganización municipal, la participación de organizaciones sociales y vecinales y las obras realizadas durante su mandato como intendente.