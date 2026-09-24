Este jueves en Cara a Cara

El ciclo conducido por Mario Ernesto Peña reúne los hechos periodísticos más trascendentes de esta semana. Análisis y opinión con especialistas.
Cara a Cara24/09/2026

Cara a Cara Jueves (11)

Este jueves 10 de septiembre, Mario Ernesto Peña entrevista a Jorge Paz, economista de la UNSa; y a Sergio Leavy, presidente del Partido de la Victoria Nacional.

A las 22 por Aries, Multivisión y Somos Salta.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail