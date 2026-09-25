Paz advirtió por el deterioro económico: “No hay un indicador que muestre que esto funciona bien”

El economista, demógrafo e investigador Jorge Paz trazó un duro diagnóstico sobre la situación económica argentina y advirtió que el principal interrogante ya no pasa solamente por cuándo llegará una recuperación, sino por las condiciones en las que quedará la estructura productiva después del actual proceso.

En Cara a Cara, Paz sostuvo que su evaluación parte de los propios indicadores oficiales y aseguró que, hasta el momento, no encuentra señales que permitan anticipar una mejora consistente.

“No nos está yendo para nada bien, nos está yendo muy mal”, afirmó, y agregó: “No hay un indicador que muestre que la cosa está funcionando bien y que hay luz al final del túnel”.

Para el investigador, uno de los principales problemas es que algunos sectores afectados por la caída de la actividad no pueden recuperarse rápidamente una vez que cambia el escenario económico.

“La industria no la levantás dándole subsidios. Toda esa maquinaria que está detenida, que se está deteriorando, ¿cómo levantás eso?”, planteó. En el mismo sentido, mencionó el deterioro del sistema científico, la salida de investigadores y la falta de recursos para investigación.

Paz puso además el foco en el creciente endeudamiento de las familias y la morosidad crediticia. Los últimos datos publicados por el Banco Central muestran que en julio la mora de los préstamos a familias alcanzó el 12,9%, mientras que la irregularidad general del crédito al sector privado se ubicó en 7,7%.

El economista vinculó esa situación con el encarecimiento del financiamiento y la dificultad de numerosos hogares para afrontar tarjetas y préstamos.

“Cuando pagaban el mínimo, el mes que viene eso se transformaba en un costo fijo más y comenzó el problema de la morosidad”, explicó.

El fenómeno también alcanza al crédito otorgado por proveedores no bancarios. Un informe del BCRA registró 6,9 millones de personas con este tipo de financiamiento a febrero de 2026 y una irregularidad del 26,9% en esas carteras.

Paz advirtió que, cuando se agotan las posibilidades dentro del sistema formal, los sectores más vulnerables terminan recurriendo al crédito informal y a prestamistas con tasas mucho más elevadas.

“No es una cuestión privada, es una cuestión social”, aseguró, y comparó la extensión del problema con una situación que deja de afectar solamente a individuos aislados para convertirse en un fenómeno colectivo.

También cuestionó la estrategia oficial para contener la inflación mediante el manejo de variables financieras y cambiarias. Según su análisis, el costo de sostener determinadas condiciones monetarias fue un fuerte enfriamiento de la economía y mayores dificultades para familias y empresas.

Para Paz, el problema de fondo estará en la capacidad de recuperar los sectores productivos una vez superada la coyuntura.

“¿Cómo va a quedar el país después de estas políticas?”, resumió.