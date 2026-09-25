Rumbo a 2027, el PV de Leavy se alinea con Kicillof: "Es nuestro único candidato"
Sergio Leavy explicitó su respaldo a Axel Kicillof para la carrera presidencial de 2027 y aseguró que, por el momento, es el único nombre que impulsa su espacio.
La definición apareció en Cara a Cara, mientras Mario Ernesto Peña recorría con el dirigente los nombres que empiezan a moverse dentro del peronismo nacional.
El presidente del Partido de la Victoria Nacional recordó que anteriormente había señalado al santiagueño Gerardo Zamora como una figura con proyección nacional, pero explicó que actualmente acompañó el armado encabezado por Kicillof.
“Fuimos a acompañarlo también a Kicillof, que es nuestro único candidato a presidente de nuestro espacio”, afirmó.
El titular nacional del Partido de la Victoria aclaró, sin embargo, que el escenario todavía puede modificarse. Si aparecen otras candidaturas, sostuvo, deberán competir y posteriormente confluir detrás de quien resulte elegido.
“Si salen otros, tendremos que hacer unas PASO y veremos quién va a ser el representante”, planteó, al defender la idea de que quien gana conduce y quienes pierden acompañan.
La posición se conoce pocos días después de que Leavy participara del plenario federal del Movimiento Derecho al Futuro en Avellaneda, donde confluyeron dirigentes de diferentes provincias alrededor del proyecto político de Kicillof. Su presencia en ese encuentro también fue registrada por la prensa nacional.
Leavy también mencionó a Sergio Massa como un dirigente que conserva peso propio y capacidad de construcción electoral, aunque no lo ubicó en ese momento como el candidato de su espacio.