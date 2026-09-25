Editorial Cara a Cara: “Si no ganan la elección, terminan todos presos”

"¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tengan todos ustedes muy buenas noches.

Seguramente ustedes ya se han consumido durante dos días todo lo que pasó en la ONU, lo que ocurrió con la presencia de nuestro Gobierno a través del Presidente y del ministro de Economía.

También habrán visto el vacío que le han hecho los principales líderes del mundo a nuestro propio Presidente. Bueno, por algo será.

El “che pibe” que fue hasta ahora parece que ha dejado de serlo. Da la impresión de que Trump ya no lo acepta de la misma manera. Ni siquiera lo miró durante toda la conferencia. Es como si no lo hubiera visto. Y se veía a un Milei desesperado por decir: “Acá estoy”. Nada. No pasó nada.

Entonces se desespera el amigo. Es como si usted tuviera a una persona de confianza, alguien a quien considera amiga, y de golpe esa persona dejara de saludarlo. Bueno, eso es lo que está pasando.

Trump consiguió su objetivo, me parece a mí —por lo menos esa es mi opinión—, con el señor Milei: convertirlo en lo que hoy es, el “che pibe”. De ahí lo usó para Gran Bretaña. Para decirle: “Escúcheme, mirá que tenemos que rever el tema Malvinas”. Eso motivó que Milei hiciera lo que tenía que hacer.

Vino acá e hizo una cadena nacional donde, de golpe, se convirtió en defensor de la soberanía, después de que veinte jugadores de fútbol sacaran una bandera y tras el triunfo de Argentina sobre Inglaterra. Y eso lo usó Trump. Y lo usó bien.

Trump es hábil para los negocios, más que para la política. Para los negocios, para cumplirlos o no cumplirlos, es muy hábil.

Entonces, ¿qué le dijeron a Milei? Algo así como: “Vos andá y hacé un lío con esto porque querés la soberanía. Nosotros te vamos a apoyar”.

En ese momento había conflictos entre Gran Bretaña y Estados Unidos. Entonces Trump se metió en el medio. Y Milei habrá pensado: “Ya está, Trump me apoya”.

Pero Trump podía decirle al otro lado: “Che, amigo, arreglemos lo que tenemos que arreglar nosotros porque, si no, mirá que le voy a dar el apoyo a Argentina”.

Vamos a suponer que el señor Trump se decidía a darle apoyo a la Argentina en el conflicto con Gran Bretaña por las Islas Malvinas. Vamos a suponer.

¿Y si las Islas Malvinas volvían a la Argentina para dejar de ser británicas y terminar convirtiéndose en americanas?

Porque, en definitiva, ¿cuánto podía costar que Trump impulsara alguna decisión con Milei a cargo del Poder Ejecutivo? ¿Cuarenta y ocho horas? Y pasarían a manos de Estados Unidos.

Ese fue, a mi entender, el juego que hizo Trump. Me parece demasiado evidente. Tanto es así que todavía no pasó nada más.

No se habló más. En la ONU prácticamente no se habló del tema. Lo que sí conocimos fueron las relaciones internacionales de Trump con Gran Bretaña.

Y Trump, con Argentina, ni siquiera habló del tema. No se habló de Malvinas, pese a que acá hubo una movida impresionante por parte del Gobierno nacional alrededor de esa cuestión.

Ahora, me gustaría que ustedes presten atención a una nota que le hacen a Milei cuando sale de una de las reuniones. Pero, más allá de escuchar lo que dice, quiero que miren la cara de Caputo, que estaba parado al lado.

La cara de Caputo era realmente de una película. No sé si de terror, de humor o de qué. Hay muchas cosas que van a venir, pero todavía no se saben. Hemos escuchado alguna vez apreciaciones parecidas de Caputo y del propio Presidente.

Ahora, cuando uno ve estas cosas, realmente no sabe si están hablando en serio, si están hablando en broma o si son los Locos Addams estos muchachos. No sé. Por ahí se quieren parecer a la familia Ingalls, donde está todo bien.

No. Está todo mal en el país, amigo. Está todo mal en el país. Vuelvan, por favor, y vivan la realidad. Porque desde allá, a lo mejor, la ven distinta. Ustedes viven en una burbuja, pero esa burbuja no es el país. El país realmente está complicado. Creo que ustedes lo tienen suficientemente claro. Esperemos que la gente también lo sepa ver.

De todas maneras, ustedes se van a proponer nuevamente para conducir el país y seguramente Caputo seguirá ocupando algún lugar importante en una próxima elección.

Bueno, si les va bien será porque la gente los ha aceptado. Indudablemente, todo se resolverá ante el voto popular.

¿Qué va a pasar? No se sabe. No que yo sí creo es que, si estos muchachos no ganan la elección, terminan todos presos. Es el sillón de Rivadavia o Ezeiza.

Esa es la apreciación que yo tengo. Usted puede tener otra y yo la respeto perfectamente, pero no puedo dejar de decir lo que pienso.

Hoy también es un día realmente importante para la economía argentina por todo lo que ha pasado.

Vamos a ver si hay cada vez más pobres o menos pobres. Pero a los pobres los vemos en la calle, los vemos en los comercios, los vemos en todos lados.

Hoy está pobre el comerciante, está pobre el empresario. Creo que la pobreza ya no tiene demasiados límites.

Lo que pasa es que además hay indigentes. Y eso es lo que más preocupa. También empieza a moverse el escenario político de Salta.

Hay un hombre que buscará ser, seguramente —aunque todavía no está decidido—, el próximo gobernador de la provincia: me estoy refiriendo al Oso Leavy. ¿Por qué?

Porque Leavy está trabajando activamente. El Frente para la Victoria está trabajando para llegar a ser Gobierno. El otro que está trabajando es Juan Manuel Urtubey.

Urtubey está recorriendo la provincia pueblo por pueblo. Él dice que todavía no lanzó ninguna candidatura y puede no ser él, puede ser otro dirigente del mismo movimiento.

Pero cuando hay una figura como la de Urtubey dentro de un espacio político, es muy difícil que eso cambie. Es lo mismo que pasaría con Leavy dentro del Partido de la Victoria.

Y el otro que está embalado, porque ya empezó a pintar carteles y parece que algo le han dicho, es Olmedo.

También está el propio gobernador de la provincia, que todos suponemos que podría estar en carrera, aunque todavía no lo haya dicho.

Las elecciones comenzarán a definirse hacia noviembre, cuando se realice la convocatoria electoral.

Y de allí nos iremos al mes de mayo, cuando se realicen las elecciones en nuestra provincia y tengamos que elegir gobernador y todo lo que corresponde a la conducción política de Salta".