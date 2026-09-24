Quieren incluir en el Presupuesto 2027 los fondos para la Red Provincial de ACV

El Senado de Salta recibió un proyecto que solicita incorporar en el Presupuesto Provincial 2027 las partidas necesarias para hacer efectiva la Red Provincial de ACV, creada por la Ley 8.420.

La iniciativa, presentada por el senador Roque Cornejo Avellaneda, ingresó bajo el expediente 90-34.639/2026 y fue enviada a la Comisión de Salud Pública y Seguridad Social.

La Ley 8.420 fue sancionada en diciembre de 2023 y publicada en febrero de 2024. Su objetivo es garantizar el acceso de la población salteña a la prevención, diagnóstico y tratamiento del accidente cerebrovascular. La norma establece una red integrada por efectores públicos y privados, SAMEC e IPS.

La legislación también contempla la cobertura del tratamiento integral del ACV, incluidos procedimientos para ACV isquémicos, y dispone capacitación continua de los equipos de salud. El Ministerio de Salud Pública provincial es la autoridad de aplicación.

El planteo presentado ahora en el Senado no crea una nueva red, sino que pide que el Ejecutivo contemple recursos específicos en el presupuesto del próximo año para su implementación.

El proyecto recién inicia su recorrido legislativo y deberá ser analizado por la comisión correspondiente