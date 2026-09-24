Dengue y chikungunya: senadores buscan reforzar la prevención en toda Salta

La iniciativa ingresó este jueves y busca intensificar acciones para evitar condiciones que favorezcan la propagación de ambas enfermedades.
Política24/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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La prevención del dengue y la fiebre chikungunya volvió a la agenda legislativa provincial con un proyecto que solicita al Gobierno de Salta reforzar las acciones estructurales destinadas a evitar la generación y propagación del mosquito Aedes aegypti.

La iniciativa fue presentada por los senadores Enrique Cornejo, Manuel Pailler y Alejandra Navarro y quedó incorporada al Boletín de Asuntos Entrados de la sesión de este jueves 24 de septiembre.

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El proyecto solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos correspondientes, profundice las medidas preventivas en todo el territorio provincial frente al dengue y chikungunya.

La propuesta cobra actualidad de cara a los meses de mayores temperaturas, aunque el texto legislativo no establece todavía medidas concretas, presupuesto ni un nuevo operativo sanitario: expresa un pedido al Ejecutivo para reforzar las acciones existentes.

El expediente 90-34.626/2026 fue girado a la Comisión de Salud Pública y Seguridad Social para su análisis. 

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